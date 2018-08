Washingtoni tenniseturniiril juhtus meie aja järgi täna hommikul kurioosne lugu, sest Briti staari andy Murray matš Marius Copiliga lõppes sealse aja järgi öösel kell 3!

Murray kritiseeris ajakava, mis sundis tema kaheksandikfinaalmatši nõnda hiliseks. Kõigele lisaks venis see maratonmänguks, mille Murray pööras enda kasuks tulemusega 6:7, 6:3, 7:6. Viimati oli endine maailma esireket ATP karussellil veerandfinaali jõudnud eelmisel aastal Wimbledonis.

"Mängu lõpetamine hommikul kell kolm pole hea kellelegi: ei mängijatele, fännidele ega televisioonile. Mitte kellelegi," rääkis Murray pärast mängu agentuurile AP.

Ta vihjas, et võib järgmisele vastasele anda loobumiskaotuse, sest tuleb just tagasi pikalt vigastuspausilt ning keha ei pruugi piisavalt kiirelt taastuda. Murray pidas nelja päeva jooksul juba kolmanda kolmesetilise mängu. "Kui teeksin nüüd ära kõik taastumisharjutused, läheksid need kella kuueni välja. Kuid organism vajab sel kellaajal und ja püüan veidi magada. Põhimõtteliselt oleksin nagu pidanud päevaga kaks mängu," lausus pärast kohtumist emotsionaalseid pisaraid poetanud tennisist.