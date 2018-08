Vormelisõitja Daniel Ricciardo on otsustanud Red Bullist lahkuda ja kihutab alates järgmisest hooajast Renault masinaga.

"See oli tõenäoliselt mu karjääri üks keerulisemaid otsuseid, aga ma tundsin, et on aeg võtta vastu uus ja värske väljakutse." lausus austraallane.

Red Bulli boss Christian Horner sõitjale kätt ette ei pane. "Me täielikult austame Daniel Ricciardo otsust lahkuda Red Bulli meeskonna juurest ja soovime talle tulevikuks kõike paremat."

Ricciardo saagiks Red Bullis jäi 7 etapivõitu ja 29 poodiumikohta.

Daniel to leave the Team at the end of the 2018 season.

