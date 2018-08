Juba kohtumise algus oli veidi kahtlane. 8. minutil oli koefitsent 2,5 või enamale väravale 1,8-1,9, kuid 25. minutiks oli sama koefitsent kukkunud 1,4 peale. See on ebaloogiline, sest kui väravaid ei lööda peaks teoorias suureskoorilise matši koefitsent tõusma. Ilmselt panustati kuskil väga palju, et näha saab kõvasti väravaid. Nii läkski.

80. minutiks oli kodumeeskond pääsenud 3:2 juhtima. Kellal tiksus juba 88. mänguminut, kuid kummalisel kombel olid kihlveokontorid surmkindlad, et viimase paari minuti jooksul lüüakse veel üks värav. Ventspilsi kolmanda värava koefitsient oli 3-4 minutit enne mängu lõppu vaid 1,67 (!!!). Kõik, kes vähegi panustamisest ja koefitsentidest teavad, mõistavad, et säärane number on lausa jabur.

Oh seda imet, lätlased skoorisidki, kuid Albaania meeskonna tegevus oli enam kui kahtlane. Albaanlased andsid nõrgemaid sööte, kui esimest päeva jalgpalli mängivad lapsed ning omalt poolt tehti kõik, et Ventspils palli ohtlikus tsoonis kätte saaks. Kui see lõpuks juhtus, polnud kaitsjad just eriti motiveeritud, et paar kiiremat sammu teha.

Vaadake ja hinnake ise:

This is Ventspils equalizer in the 92nd minute. Just take a look how easily Luftetari players are giving the ball away... What a shame! pic.twitter.com/9et4mTejoT

— Mario (@XhavaraM) July 19, 2018

Kõik väravad: