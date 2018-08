Itaalia keskkaitsja Leonardo Bonucci taasliitub pärast AC Milanis veedetud hooaega Torino Juventusega, Argentina koondise tipuründaja liigub vastupidist teed ja ühineb Milaniga.

AC Milan maksis ründaja laenule võtmise eest 18 miljonit eurot, kuid aasta pärast on võimalik üleminek lõplikuks teha, tasudes Itaalia meistritele lisaks 36 miljonit. Bonucci eest tasus Juventus 24aastase keskkaitsja Mattia Caldaraga.

Higuain ise polnud üleminekuga rahul, kuid mõistab klubi olukorda. "Ma ei tahtnud tegelikult Juventusest lahkuda, aga on kuidas on. Mulle öeldi, et finantsolukorra tõttu polnud neil valikut ja mulle sooviti kõike paremat. Pärast kõike, mida teinud olin, väärisin ma veidi rohkem austust, kuid tundub, et jalgpall on selline.

"Gonzalo ja Mattia on kaks olulist lüli klubi uuel ajastul," seisis AC Milani teadaandes ning Juventus tervitas Torinosse tagasi jõudnud Bonuccit järgmiselt: "Pärast imelist seitset aastat mustas ja valges, Leonardo Bonucci naasis peale Milanis veedetud hooaega klubisse. Nii Juventus kui ka Bonucci on valmis koos võitma hakkama."