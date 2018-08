Pikaaegne Austraalia ragbikohtunik Matt Cecchin on otsustanud peale hooaja lõppu ameti maha panna, sest on saanud sadu tapmisähvardusi ja kõvasti sõimu.

44aastane austraallane vilistab pühapäeval karjääri 300. mängu, kuid lisa ei pruugi enam palju tulla. "Mulle aitab," sõnas Cecchin, kes on nüüdseks lausa politsei kaitse all.

Suurem osa sõimust sai tema osaliseks pärast Tonga "try" tühistamist (muuseas õiglaselt) maailmameistrivõistulste poolfinaalmängus Inglismaa vastu. Korrakaitsjad teatasid hiljem ragbikohtunikule, et too on saanud sadu ja sadu teateid ning kõik on tapmisähvardused.