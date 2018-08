Soome MM-rallil viienda koha suunas liikunud M-Spordi sõitja Teemu Suninen sai tiimilt korralduse Sebastien Ogier endast mööda lasta. Soomlane hilineski viimase kiiruskatse starti ja sai 20 sekundit trahvi, aidates meeskonna esisõitjal Ogier'l kohta parandada.

24aastane Suninen rääkis WRC kodulehele, et jäi nädalavahetusega rahule, sest tegelikult oli just tema kõige kiirem M-Spordi mees. "Võin ralli ja oma sõiduga rahul olla. Reedel ja laupäeval olin kiireim ja lisaks usun, et Sebastieni mööda laskmine on ka omamoodi saavutus, mis mulle enesekindlust lisab," arutles ta.

MM-sari jätkub kahe nädala pärast Saksamaal.