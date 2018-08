Saksamaal Hannoveris on kiirusautomudelite Euroopa meistrivõistluste esimesed sõidud seljataga ja Eesti koondisel on head võimalused korralikuks lõpptulemuseks.

Kesk-Euroopas jätkuv kuumalaine on mootorite töötingimusteks väga sobiv ja 17 riigi 197 võistlejat on näidanud kõikides klassides suurepäraseid kiirusi.

Meie koondise kapten Lembit Vaher on traditsiooniliselt kaasa tegemas kahes klassis ja esimese vooru järel on ta mõlemas klassis esikolmikus, sealjuures klassis 2 on ta teine ja klassis 1 kolmas.

Kõige väiksemas klassis on teisel kohal Rain Teder ja kõige napimalt jääb esikolmikust välja Sven Aadla, olles 11. kohal. Klassis 4 on väga heas hoos Tõnu Sepp kes jäi avavoorus linapilt alla rootslasest liidrile. Kolmandat kohta hoiab selles klassis Tiit Luman. Esikümnesse surus end ka Priit Hoyer, kes näitas üheksandat tulemust.

Klassis 3B on Ülo Liimask viiendal kohal. Kõige suurema kubatuuriga klassis oli taas rajal ka Tõnu Sepp, kes avavoorus näitas teist aega. Liidritele päris kannule jõudis ka Ando Rohtmets, kes on esimese katse järel viies.



Otsustavaks saavad nüüd teise vooru tulemused ja liidrikohal oleval Eesti koondisel on head võimaluse teist aastat järjest Rahvuste karikas koju tuua.