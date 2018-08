Euroopa jalgpalli tippliigade hooaja algus on õige pea käes ning meeskondadel käib tihe töö, et koosseisu tummisemaks muuta. Hispaania gigant Barcelona on napsamas Saksamaa konkurendilt Müncheni Bayernilt olulist lüli.

BBC andmetel on Tšiili koondislane Arturo Vidal jõudnud Barcelonaga kokkuleppele kolmeaastase lepingu osas. Poolkaitsja peaks Hispaania tippklubi juurde jõudma lähipäevil ning meditsiinilise testi järel on diil ametlik. Kui palju Bayern mängija müügist teenib, pole hetkel selge.

Vidal liitus Saksamaa tippklubiga 2015. aastal, pärast mitut hooaega Torino Juventuses. Bayerni särgis on tema kontol 79 mängu ning 14 väravat.

"Tahaksime Arturot hea panuse eest tänada ja soovime talle Hispaanias kõike paremat. Ta oli alati tähtsates mängudes tasemel ja tema peale sai loota," ütles Bayerni tegevjuht Karl-Heinz Rummenigge.

31aastasel Vidalil on lisaks edukale klubikarjäärile vööl ka 100 koondisemängu.