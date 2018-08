Kolmanda geimi algkoosseis Eestil: Kaisa Bahmatsev, Eliisa Peit, Kristiine Miilen, Eliise Hollas, Kertu Laak, Ingrid Kiisk pluss liberod Nõlvak ja Pajula. See geim oli veel ühepoolsem kui kaks eelmist. taani võttis küll geimi esimesed punktid ja juhtis 4:2, aga veidi hiljem oli tablool juba 12:5 Eesti kasuks. Geim meile 25:12 ja sellega ka kogu mäng 3:0.

Treenerite kokkuleppel mängiti ka neljas geim. See oli eelnevatest tasavägisem, aga suutsime siiski ka selle 25:23 võita.

Kogu mängu kokkuvõttes tõi meie naiskonnale kõige rohkem punkte Nette Peit 13 (+6). Rünnakutest lõi Nette maha 11 palli, lisaks 1 serviäss ja 1 blokipunkt. 9 punkti lisasid Kertu Laak ja Eliise Hollas, 7 punkti tõid tervelt kolm erinevat mängijat - Kristiine Miilen, Liis Kullerkann ja Eliisa Peit.

Eesti näitajad lõpuprotokollis olid kõik paremad kui külalistel. Servivigu tegime 6 vastaste 11 vastu, serviässad 12 vs. 6, blokipunktid 9 vs. 6, rünnakute efektiivsus 43% vs. 33%, servi vastuvõtt 50% vs. 40%.

EM-valikturniiriks valmistuva Eesti naiste koondise teine kontrollmäng Taaniga on homme taas Tallinnas Lilleküla Gümnaasiumis. Mängu algus kell 16.