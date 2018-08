Los Angeles Lakersi korvpalliäss LeBron Jamesi sõnavõtust president Donald Trumpi kohta alguse saanud sõnasõda jätkub. Sportlase kaitseks on nüüd välja astunud ka legendaarne Michael Jordan ja esileedi Melania Trump.

LeBron avas kodulinnas Akronis vaestele lastele mõeldud kooli nimega I Promise, kuid intervjuus Jamesiga tuli arutlusele ka poliitika. Korvpalluri sõnul kasutab USA president sporti rasside lõhestamiseks.

Donald, kes pole samuti suu peale kukkunud, lajatas seejärel, et "Don Lemon, televisiooni kõige rumalam inimene, intervjueeris LeBron Jamesi. Ta jättis mulje, nagu LeBron oleks tark ja seda on väga keeruline teha. Mulle meeldib Mike," säutsus president Twitteris, vihjates, et peab Michael Jordanit parimaks korvpalluriks.