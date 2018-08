Üks pealtvaatajaist karjub kogu aeg kodumeeskonna kesktormaja peale: "Pime! Lombakas! Idioot!"

Lõpuks põrutab vihane kesktormaja röökijale palliga. Maas oigavat meest vaadates nendib tema naaber: "On see kesktormaja, mis ta on, aga kurt ta küll pole!"