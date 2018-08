Manchester Unitedist lahkunud Zlatan Ibrahimovic on vallutanud järgmise jalgpalliliiga - MLS. LA Galaxy eest 17 mänguga 15 väravat kõmmutanud rootslane ei tee aga fännidele heameelt vaid väljakul.

Galaxy postitas Twiterisse video sellest, kuidas Zlatan tänab telefoni teel fänne, kes ostnud Los Angelese klubi hooajapileti.

LA Galaxy kuu parim töötaja: Zlatan Ibrahimovic:

#LAGalaxy Employee of the Month: @Ibra_official. 😂



The 🦁 hits the phone lines to thank Season Ticket Members for renewing in 2019: https://t.co/AChion65ce pic.twitter.com/DKCfeb6UYW