Kui tänavusel hooajal on Eesti publikut hullutanud Magnus Kirt, siis EMile sõidab ka teine odaviskaja Tanel Laanmäe. 28aastase kergejõustiklase vormile on tugeva pitseri vajutanud vigastused.

Selle aasta suvel olen üsna vähe võistelnud ja kui olen, siis pole just tulemused olnud need, mida võiks oodata. Kogu mu senise hooaja rikkus aprilli kannavigastus, mis nagu needus ei lasknud mul pärast suurepäraseid talvetreeninguid õnnestuda. Nii ei saanud juba kevadel laagris soovitud trenne teha, vaid tegin asju, mida sain ning ka esimesed võistlused ebaõnnestusid just kanna pärast. Analüüsime vigastuse põhjuseid palju, kuid vahel lihtsalt satub jalg viskamisel kergelt viltu ja kahjuks ennetada seda vigastust poleks osanud.

Võitlesin edasi ja lõpuks kui sain enamvähem tunnetuse kätte ja selle saan ma kätte siis, kui kuskilt pole valus, viskasin Tšehhis Kladnos kohe esimesel katsel varuga EM normi täis – 82.36. Kahjuks läks seal jalg taas valusaks ja jätsin enamik visked tegemata, esikoht oli juba ka olemas. Kannavigastus oli küll taandunud, aga siis liikus probleem kannavigastusest tingitult kannakõõlusse, mis oli pidanud pikalt ülepinget taluma. Eestikateks sai seegi enamvähem korda, aga eelviimases trennis lõi parem säär krampi. Sääre soleos ehk lestlihas, kus eelmisel aastal oli sentimeetrine rebend, tuletas end meelde. Tõesti väga keeruline kui ainult kaikaid kodaraesse lendab, samal ajal üritades anda endast parimat. Eesti meistrivõistlustel võistlemine oli kahtluse all kuni odaviske alguseni, kuid testida enne Euroopa tiitlivõistlust on tegelikult vaja. Säär pidas soojenduse vastu ning harjutusväljakul nägime, et vorm ja suutlikus on super head. Kahju küll, et ma ei suutnud seda peaareenile kaasa tuua, eks muretsesin, et midagi nüüd hullemaks ei läheks (EM on ju prioriteet) ja see võttis keskendumise ning tulemused jäid allapoole arvestust. Sellegipoolest olen ma suhteliselt enesekindel, sest ma tean, et kui olen terve suudan kaugele visata.

Mõned päevad enne Euroopa meistrivõistlusi on seis rahuldav. Ehk saan võistelda ilma valuta ning siis on ka võimalik võidelda kohtade eest. Kaotama ei lähe ma kunagi. Tiitlivõistlused on alati olnud minu jaoks väga tähtsad ja teen kõik endast sõltuva, et seal hästi esineda ja esindada oma riiki.