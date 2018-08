Mai lõpus ilmus uudis, et Nõmme Unitedi ja Mart Poomi Jalgpallikooli noor väravavaht Karl Jakob Hein (16) liitub Londoni Arsenaliga. Nüüd tegi noormees Inglismaa tippklubi noortetiimis debüüdi.

Hein pääses teisipäeva õhtul hooajaeelses mängus Hornchurchi vastu väljakule 83. minutil, Arsenali noored võitsid 3:0, kirjutab Soccernet.

Eelmisel hooajal tuli Arsenal Inglismaa U23 kõrgliigas meistriks. Rohkem kui pooltes mängudes kaitses võistkonna väravat portugallane Joao Virginia (18), kes siirdus aga sel nädalal Evertoni.

Arsenali noortesüsteemiga kursis olev Jeorge Bird kirjutas eilses arvamusartiklis Arseblogis, et Virginia lahkumine annab hea võimaluse särada just eestlasele, kes peaks nüüd saama U23 meeskonna teiseks väravavahiks. 23aastane makedoonlane Deyan Iliev on kindel esimene valik, aga ka Heinale peaks mänguaega jaguma.