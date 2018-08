Põlvast pärit sportlane tegi endale Euroopa mõistes nime märtsi alguses, kui ta võitis Birminghami sise-EMilt seitsmevõistluse pronksi. Samuti on Uibo viinud kümnevõistluses, mille areng vahepeal erinevatel põhustel seisma jäi, üle 8500 punkti. Suurvõistlustelt (kümnevõistluses) veel hiilgavat tulemust ette näidata pole, kuid seda viga soovibki eestlane Berliinis parandada.

Kergejõustiku EMi alguseni Berliinis on jäänud loetud tunnid. Omade medalilootustega sõidavad Saksamaale ka eestlased. Üks soosikuid poodiumikohale on kümnevõistleja Maicel Uibo.

"2016. aastal, kui ma ei saanud olümpial kuulitõukes tulemust kirja ning 2017. aastal, mil vigastasin MMil teivashüppes reit, on minu karjääri kaks madalpunkti," ütles Uibo.

"Läksin 2016. aasta hooajale vastu hea vormiga. Võitsin NCAA meistrivõistlustel pronksi ja ootasin väga oma olümpiadebüüti.

Tegin Rios 100 m jooksu ja kaugushüppega hea alguse, kuid kuulitõuke esimesel katsel libises raudmuna käest ja ei saanud tulemust kirja. Teine katse oli tehniliselt kehv ning kaldusin üle ääre. Viimase ürituse eel mõtlesin, et tulemus on vaja lihtsalt kirja saada, kuid astusin taas üle. See oli päris hirmus."

Uibo sõnutsi lõi kuulitõuke null ta üsna rivist välja, kuid ta otsustas olümpiadebüüdil siiski lõpuni võistelda. Mõistagi oli eestlane pettunud.

Järgmine tagasilöök tabas teda juba õige pea. "Belgradi sise-EMil vigastasin 60 m jooksus umbes 40 m peal reit ja pidin kohe seitsmevõistluse pooleli jätma," meenutas ta.

Siis juhtus sama, mis Brasiilias: "Arvasin mais peetud Götzise kümnevõistluseks, et olen vigastusest paranenud ja heas vormis. Kahjuks sain taas kuulitõukes nulli."

Positiivsust ei toonud ka suvine MM Londonis. Vigastus häiris Uibot juba enne suurvõistlust ning lõi tõsisemalt välja teivashüppes. Eestlane oli sunnitud võistluse pooleli jätma.

"Oleksin edasi võistlemisega endale liiga teinud. Avastasin hiljem, et mul oli reies 5 cm rebend. Pidin taas vigastusest taastumisele keskenduma. Kogu 2017. aasta oli sasipundar," selgitas Uibo.

Tõus

Paljud hakkasid Uibot juba maha kandma, kuid 2018. aastal vaigistas ta kõik skeptikud. "Uue hooaja eel oli minu peamine soov püsida tervena," rääkis põlvakas.

Jaanuaris õnnestus mitmevõistlejal täita Birgminghami sise-MMi norm ning vormi veelgi teravamaks timmida. Uibo sõnutsi said selles seitsmevõistluseks otsustavaks kaks ala - kõrgus- ning teivashüpe.

Tal õnnestus kõrgushüppes ületada 2.17, mis oli koguni 12 cm võrra parem tulemus, kui teise koha mehel. Lõplikult pani asjad paika teivashüpe.

"Meil käis Kai Kazmirekiga päris lõbus köievedu, võitlesime kahekesi pronksi eest. Teadsin, et pean temast ühe kõrguse jagu rohkem hüppama, et 1000 m jooksuks oleks piisav edu," pajatas Uibo. Ja nii läkski, eestlane sai kirja isiklikku rekordit tähistava 5.30, sakslase saagiks jäi 5.20.

Viimase ala eel oli Uibo juba üsna enesekindel. "Olin heas jooksuvormis, polnud ilmselt kunagi nii palju jooksutrennidele keskendunud. Lugesin meie vahel sekundeid ning tunnetasin, et sellest pronksi võitmiseks piisab," sõnas Uibo, kes jooksis 1000 m 2.38,51. Kazmireki aeg oli 2.41,15.

Meie mees võitis pronksi uut tippmarki tähistava 6265 punktiga, edu sakslase ees 27 silma.

"Birgminghamis võidetud medal oli pärast 2016. ja 2017. aasta pettumusi palsam hingele. Sain positiivse laengu ning kõva motivatsiooni."

