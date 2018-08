Jalgpalli Eesti meistriliiga 21. voorus oli lähedal suurüllatus. Koduväljakul mänginud Nõmme Kalju oli lähedal hooaja esimesele kaotusel, kuid päästis Tallinna Kalevi vastu siiski 1:1 viigi.

Kalevased pääsesid 26. minutil Kevin Rääbise tabamusest juhtima ning eduseisu hoiti pikalt. Kaljul õnnestus viigipunkt päästa alles 83. minutil, mil täpne oli Rimo Hunt.

See tähendab, et nõmmekad jätkavad kindlalt liidrikohal. 21st peetud mängust on võidetud 15, viigistatud kuus ning kaotatud pole ainsatki. Kalevi saldo on 5 võitu, neli viiki ning 12 kaotust. Kusjuures koduväljakul oli Kalju enne tänast kõik mängud võitnud!