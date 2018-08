Kümnevõistleja Maicel Uibo kinnitab Berliinis algavate Euroopa meistrivõistluste eel, et unistab medalist. „Kui sportlane ei võida medalit, on ta alati pettunud. Ka need, kellel ehk pole reaalset võimalust, püüdlevad sisimas medalite poole. Lõplikku rahulolu ei saa ilma medalita tekkida,“ ütleb ta kaks päeva enne starti.

Aasta algas 25aastase sportlase jaoks suurepäraselt: Birminghami sise-MMilt võitis ta pronksi. Põlvast pärit atleet tunnistab, et Berliinis ei maksa talvine medal enam midagi, aga siiski tõstis hea tulemus üldist meeleolu.

„Võrreldes varasemate tiitlivõistlustega pole sisetunne eriti muutunud. Vanade tulemustega siin midagi ei tee, kõik hakkab ikkagi nullist. Samas peab ütlema, et üldist meeleolu see medal ikkagi tõstis. Sellele eelnenud kaks aastat läksid pehmelt öeldes aia taha, tänavune hooaeg on veidi lõbusamalt kulgenud,“ ütleb Uibo, kes viis kevadel oma kümnevõistluse rekordi 8514 punktini.