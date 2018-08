4. augustil toimus esimest korda Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud IRONMAN Tallinn täispikk triatlon.



IRONMAN Tallinn triatloni võitis Philipp Koutny Šveitsist ajaga 8:01.18. Marko Alberti kõrged eesmärgid, pikka aega juhtimine ning 3. koht pakkusid rohkelt kaasaelamise võimalusi ja emotsionaalseid hetki tippspordi tasemel. Raivo E. Tamme sportlik eeskuju ja isiklik suursaavutus täispika triatloni läbimise näol liigutas väga paljusid.



Kokku lõpetas IRONMAN Tallinn triatloni 1075 individuaalosalejat ning 56 võistkonda ehk 1243 osalejat 52 riigist. 80% osalejatest olid välisriikidest, mis teeb sellest Eesti ühe kõige rahvusvahelisema spordisündmuse.



IRONMAN sarja triatloni toimumine tõstis Eesti ja Tallinna spordimaailma kaardile uuel tasemel, mida kinnitasid ka rajaääres kaasaelanud rahvusvaheline publik ja rahvarohke kangelaste tund Vabaduse väljakul ehk tund aega enne finiši sulgemist kui oodati viimaseid lõpetajaid. IRONMAN Tallinn läbimise ajalimiit oli 17 tundi. Kogu võistluspäevast tehti otseülekanne nii ironman.com kui ka TV6 otse-eetris.



IRONMAN täispika triatloni läbimiseks tuleb ujuda 3,8 km, sõita rattaga 180 km ning joosta 42,2 km.



Lisaks Marko Alberti 3. kohale professionaalsete sportlaste arvestuses tegi heameelt, et Tallinnas tagasid endale koha IRONMAN maailmameistrivõistlustele vanuserühmade arvestuses Taavi Kaiv, Harri Sokk, Ahti Suppi ja Joona Saluveer.



Suur spordisündmus oma kestvusega ja mitmed lisavõistlused panid proovile meditsiiniteenuste taseme. "Vara on anda üksikasjalikku hinnangut, kuid arvestades osalejate hulka ning muutlikke olusid – võrdlemisi jahe vesi, tugev vihm ja libe tee rattasõidu ja jooksu ajal ning hiljem ka kuumus pärastlõunal -, siis tuleb tunnustada kõigi osapoolte pingutusi," sõnas võistluse peakorraldaja ütles Ain-Alar Juhanson.

Kõige suuremat muret tekitaski võistlejate seas jahe vesi. Võistluse kommunikatsioonijuht Kalmar Kurs kinnitas Õhtulehele, et veetemperatuur oli siiski lubatu piiril ning otsuses ujumine täispikkuses ära pidada tingis soe õhutemperatuur.

"Mere hoovus võis mõnes kohas olla veidi jahedam. Aga lõppeks on see iga võistleja enda otsus, kas ta sellise temperatuuriga vette läheb. Sellise temperatuuri juures on lubatud nii soojendusmütsid kui ka sokid," selgitas Kurs ning lisas, et avaala tõi kindlasti katkestajaid, kuid midagi hullu kellegagi ei juhtunud.



Juhanson jätkas: "Suure rahvusvahelise spordisündmuse õnnestumisele aitasid kaasa enam kui 1200 vabatahtlikku Eestist, kuid ka Suurbritanniast, Venemaalt, Rootsist ja teistest riikidest."

Spordivabatahtlikke aitasid leida ja koolitada spordivabatahtlike liikumine SCULT. Vabatahtlikena osalesid korralduses näiteks ka jooksja Roman Fosti ja triatleet Aleksander Latin.



IRONMAN Tallinn korraldajad ja kõik koostööpartnerid töötasid väga pikka aega nii ettevalmistuste etapis kui ka võistluste nädalal selle nimel, et IRONMAN Tallinn ja teised üritused saaksid hästi ja turvaliselt korraldatud.



Võistluste radade ning korralduse prioriteet oli see, et see võimalikult vähe häiriks pealinna ja kaasatud omavalitsuse liiklust ning pakkuda samas kvaliteetset korraldust võimalikult heade teede näol ning näha ka Tallinna ja ümberkaudsete kaunite paikade loodust. "Tänan kõiki koostööpartnereid, toetajaid, linna- ja omavalitsuste elanikke ning Tallinna külalisi, et saime hakkama nii suure spordinädala ja IRONMAN Tallinn korraldamisega," ütles Juhanson.



Sellise sündmuse korraldamiseks on vajalikud head lennu-, laeva- ja maantee ühendused ning majutuskohtade arv. Võõrustasime ligi umbes 4000 väliskülalist ja sellel on väga tähtis roll, et tutvustada Tallinna ja Eestit.



Kokku osales triatlonifestivali nädalal üle 2000 osaleja, sest toimusid Pom’bel IRONKIDS lastevõistlused, Seve Ehituse heategevusjooks koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefondiga ning Telia 4:18:4 rahvatriatlon ning kaitseväe meistrivõistlused duatlonis.



Järgmisel aastal toimub IRONMAN Tallinn triatlon 3. augustil ning korraldajate soov on taaskord pakkuda sportimise ja kultuuriprogrammi ning kaasaelamise võimalusi tuhandetele inimestele.