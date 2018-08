Kümnevõistleja Karl Robert Saluri, kes saab homme 25aastaseks, kummardub teisipäeval Berliinis Euroopa meistrivõistlustel muretult stardipakkudele.

„Minu jaoks on see esimene täiskasvanute tiitlivõistlus, kuhu tulin tervena,“ rääkis Saluri täna Eesti koondise hotellis. „Ma ei pelga ühtegi ala, sellist seisu ei ole ammu olnud.“

Stardinimekirja vaadates võib üsna julgelt väita, et kevadel Ameerika Ühendriikides isikliku rekordi 8137 punktini viinud Saluri jõuab täieliku õnnestumise korral esikümnesse.

„Ma ei kujutagi ette, mis tulemus nüüd tuleb,“ lausus Petros Kyprianou hoolealune. „Loodan, et vorm on hea. Päris täpselt ma seda öelda ei oska. Tavaliselt näen kahe esimese alaga ära, kas seis on halb või hea.“

Saluri kirstunaelad on kõrgushüpe ja 110 m tõkkejooks. EMil loodab ta nendelgi aladel teha enda jaoks korralikud tulemused.