Treener Valter Espe sõnul on veerandmailer Tony Nõu EMiks hästi valmistunud ja Berliinis peaks ta tegema hooaja parima etteaste.

„Ettevalmistust pole miski seganud,“ räägib Espe, kelle õpilane tuli mullu juunioride EMil 46,24ga neljandaks. „Ta on varasemast kiirem ja ka tehnika on parem kui eelmisel aastal. Aga õige jooks ei ole veel välja tulnud. 400 meetrit nõuab mõnusat fiilingut ja tugevat konkurentsi.“

Tänavu on Nõu staadioniringi läbinud neljal võistlusel ja tema hooaja tippmark on 47,08. „Alati on mõni asi olnud ligadi-logadi,“ arutleb Espe. „Usun, et siin läheb paremini. Tony peab jooksma aja, mis õigustab tema võistlemist EMil,“ lisab ta.

Treeneri kinnitusel pakuks rahulolu tulemus 46,50 kandis. Kui Nõu küündib EMi normi 46,70 tasemele, tasub tema osalemiskulud alaliit. Vastasel juhul peab need hüvitama sportlane või tema klubi.