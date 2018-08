„Sain kevadel ühe rulluisutaja kaudu info, et võiksin Heli isa Jüri Hiiemäe arvates ratast sõita. Alguses natuke ehmatas, aga kui tuli telefonikõne, vastasin kiiresti jaatavalt!“ rääkis Alusalu, et pikka mõtlemist polnud. Reaalsus jõudis kohale alles nädal enne võistlust, uue hooaja eelsest esimesest jäälaagrist naastes: nädala pärast ongi käes!

„Mul on kevadest saati all ikkagi 5000 rattakilomeetrit. Ma ei kartnud, et sureksin täitsa ära. Tõsi, nii pikka rattadistantsi korraga polnud ma varem kunagi läbinud, ka treeningul mitte. Pikim ots oli olnud 160 kilomeetrit, sedagi grupis. Nagu sõidaksid Tallinn-Tartu otsa üksi. Lisaks on triatlonis ranged reeglid – teise võistlejaga peab vahe olema vähemalt 12 meetrit ning kui sõidad mööda, peab see toimuma 25 sekundi jooksul. Samas on aeglasem rattur kohustatud kiirema mööda laskma. Ei saa öelda, et mis see ära ei ole. See võistlus pani mind mõtlema ja võtsingi seda kui väljakutset, mis sobib väga hästi minu treeningukavasse,“ tutvustas Alusalu teda vallanud mõtteid.

Ironmani rattavõistlus sobis talle oluliselt paremini kui kuu aja eest osalemine Guinnessi rekordi toonud 100 x 10 km jooksus. „Rattaga sõidan väga palju, kuid ma ei jookse üldse,“ selgitas ta.

Alusalu sõnul tähendas triatlon lahedat kogemust. Ta nägi, kui palju on sagimist juba päev varem, ta oli vaimustunud raja ääres kaasa elanud fännidest. „Ja tohutu respekt nende vastu, kes terve niisuguse distantsi läbivad!“

Küll manitses tippuisutaja, et ükskõik millisel võistlusel osalemiseks peab olema piisav ettevalmistus. „Tähtis on võtta asja mõistusega. Juba ujumisbasseini kõrval nägin, kui paljudele vetelpääste appi pidi minema. Rattaraja ääres askeldas kiirabi juba kogu aeg. Ei saa niimoodi teha, et ühel päeval otsustad võistelda ja kohe lähedki.“

Alusalu läbis 180 km pikkuse rattadistantsi suurepärase ajaga 4:58.43, mis tähendas enam kui 36-kilomeetrist keskmist tunnikiirust. „Rattatreeningutel on mu kiirus pigem 30 ringis, aga sain siin Sportlandilt laenuks spetsiaalse eraldistardist sõiduks mõeldud ratta. Aeg üllatas, kuid kaasaelajad andsid väga palju jõudu juurde – suur aitäh! Rada oli mitmekülgne ja sobis kiire sõidu jaoks. Ümbruse nautimiseks polnud aega – ikka tahad ju sõita võimalikult kiiresti! Polnud eriti tuuline, vahepeal sadas küll vihma, kuid see pigem jahutas mõnusalt,“ valgustas Alusalu hea aja valemit.

Saskia Alusalu jäi päevaga rahule! (Tiit Tamme)

Ta alustas ettevaatlikult. „Et tegemist oli võistkonnaga, siis ei taha kedagi alt vedada ega millegagi riskida. Järgisin hoolikalt võistlusreegleid, võtsin enne raudteeülesõite hoo maha, et rehv ei juhtuks purunema.“

Alusalu „tühistas“ kolme kuu pikkuse puhkuse

Saskia Alusalul on pärast Pyeongchangi taliolümpial ühisstardist uisutamises saadud neljandat kohta piisavalt motivatsiooni püüda edaspidi veelgi paremaid tulemusi. Ta rõhutab, et väga palju jõudu lisavad fännid, kes talle kirjutavad või soovivad üritustel autogrammi ja koos pildistada.

„Et jääl midagi ära teha, peab olema väga korralik põhi. Olen suviste treeningutega rahul. Alustasin rattasõiduga – maikuu ilmad olid selleks ideaalsed, juunis tuli juba rohkem sekka jõusaali ja rullidel sõitmist. Juulis viibisin kolm nädalal Inzellis esimeses jäälaagris,“ tutvustas Alusalu.

Küsimuse peale, kas ta puhkas ka pärast olümpiahooaega, puhkes uisutaja naerma, sest tavainimese mõttes puhata ta õieti ei oskagi. „Enne olümpiat ütlesin treenerile, et kavatsen pärast hooaega teha kolme kuu pikkuse pausi. Ma pole viimased viis aastat õieti puhanud. Ent niipea, kui OM ja MK-finaal läbi said, otsustasin, et ma ikka ei tee pausi. Tunnen end kõige paremini, kui päevas korra-kaks harjutan. Märtsis ja aprillis polnud mul mingit kava, mais sain tihti rattasadulasse. Samamoodi meeldib mulle jõusaalis käia ja rullidega sõita, õhtul mõnda järve ujuma minna.“