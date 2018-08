Sporditulemuste prognoosimine on sama lootusetu ettevõtmine nagu ilma ennustamine – vahel läheb pihta, aga enamasti puusse. Ometi tehakse nii üht kui ka teist. Õhtulehe reporterid astuvad libedale teele ja pakuvad, et täna Berliinis algaval kergejõustiku EMil saavad Eesti fännid koguni kolme medalivõidu puhul tarzanlikult häälepaelu pingutada. Vaatame, kas meil on Bulgaaria selgeltnägija Vanga võimeid. Pakume alljärgnevalt stsenaariumi, kuidas 22-liikmeline koondis esineb.