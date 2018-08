„Pärast seda võtsime end nädalaks jooksmisest maha. Tegime muid laktaati tõstvaid alternatiive, natukene jõu- ja hüppeasju. Sel nädalal olen muru peal saanud kaks kiiremat jooksutrenni teha. Reedel jooksin naelikutes täiskiirusel, aga üle tõkete pole veel hüpanud. EMi eeljooks on seega omamoodi põnev. Vähemalt tean, et ma saan täiega joosta – kiirus on olemas.“

Jagori sõnul tuli ta Berliini siiski üsna rahuliku sisetundega. „Mind see verest välja ei löö. Olengi rohkem sellist tüüpi tõkkejooksja, kelle jaoks on kõige tähtsam, et kiirus oleks olemas. Tõkked on mul veres – nende ületamises pole küsimus.“

Eestlase eeljooksu kindel favoriit on britt Dai Greene, kuid teise koha eest asub võitlema ka Jagor. Tema suurimaks konkurendiks peaks kerkima venelane Aleksandr Skorobogatko, kelle hooaja tippmark on 49,99, Jagori sama näitaja on 50,05.

„Tõenäoliselt mina ja venelane jaotame omavahel teise otse edasisaaja koha. Ma ei lähe lihtsalt edasipääsu püüdma, pigem lähen seda vormistama!“ selgitas Jagor. Isegi, kui jalg peaks hakkama jooksu ajal muret tegema, peaks eeljooksust edasisaamise võimalused tema enda sõnul korralikud olema.

Millise resultaadiga saaks Jagor EMilt südamerahus lahkuda? „Sügisel oleks ma teisiti vastanud, aga praegu ütlen, et kui pärast poolfinaalis lõpujoone ületamist on tunne, et rohkem juurde ei saanud panna, siis tuleb rahul olla. Vahet pole, kas aeg on 49,00 või 49,90. Kui jalamure peaks maad võtma, tuleb sellest kõik võtta. Kui mure ei võta maad, siis hakkan vajutama! Kerge fortuuna on küljes küll, enda peale praegu raha ei julgeks panustada.“