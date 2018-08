Eesti sõudjad lõpetasid Glasgow's peetud EMi kilbil - viimase koha said nii kahe- kui ka neljapaat. Viimase vangerduse käigus neljapaadist välja tõstetud kahekordne OMi medalimees Tõnu Endrekson põrutas, et asi on lihtne: tuleb hakata trenni tegema!

"Mõnel pole enesekriitikat ollagi - minge tehke koormustestid ära, siis näete, millises seisus olete. Tegime 110-120-kilose kangiga harjutusi ning siis istub mõni mees keset trenni maha ja hakkab Facebookis surfama. Mul viskas ära. Mehed, hakake ükskord trenni tegema! Mina olen Mihkel Leppiku ja Jaansonite koolkonna õpilane, kes arvab, et medaleid toob kõva harjutamine," rääkis Endrekson.

Refereeritud artikli täistekst Delfis.