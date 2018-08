Värskes naistennisistide maailma edetabelis leiab Anett Kontaveidi 30. ja Kaia Kanepi 48. kohalt ning täna läheb lahti suur ookeanitaguste turniiride karussell. Kui hästi läheb, võib Kontaveidi leida kuu aja pärast hoopis uutest kõrgustest.

Eelmise nädalaga võrreldes tõusis Kontaveit koha võrra, kuid olulisem on asjaolu, et tal pole vaja üldse kaitsta eelmise aasta punkte ning iga järgmise turniiri võimalik edu tähendab ainult boonust. Mullu juulis Gstaadi võistlusel finaali jõudmise eest teenitud punktid läksid eelmisel kuul maha, eelmise aasta suvine USA-turnee aga ebaõnnestus tal täielikult.

Pärast Wimbledoni võistlustest puhanud Kontaveit alustab täna Montreali turniiri, kus esimene vastane on venelanna Jekaterina Makarova. Veel eelmisel nädalal asus Makarova edetabelis 30., nüüd juba 46. kohal. Edasi on Kontaveit üles antud Cincinnati ja New Haveni turniirile ning seejärel 27. augustil algavatele USA lahtistele meistrivõistlustele.