Kettaheite olümpiavõitja Gerd Kanter lõpetab EMil pika ja eduka tiitlivõistluste karjääri. Päev enne kvalifikatsiooni oli ta rõõmsameelne ning avaldas lootust, et suudab finaalis väärikalt esineda.

39aastasele sportlasele tulevad Berliini olümpiastaadionile pöialt hoidma abikaasa Liina, poeg Kristjan, isa Jaan ja ema Imbi, aga ka sõbrad, mitukümmend tuttavat ja vähemalt sada fänni.

„28 inimest said minu kaudu erinevateks päevadeks piletid,“ räägib Kanter, kes valmistus EMiks Otepääl. „Poeg käis juba mullu Londonis MMi vaatamas, nüüd on ta nelja-aastane ja mõistab, mida issi teeb. Alati on tore, kui lähedased mu tegemisi kohapeal vaatavad. See sunnib rohkem pingutama. Mäletan, et Londoni olümpial sattusin kvalifikatsioonis hätta. Olin isa staadionile meelitanud ega tahtnud, et ta peab enne lõppvõistlust koju sõitma. Võtsin end vajalikul hetkel kokku.“