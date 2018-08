2014. aasta Zürichi Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali võitnud Rasmus Mägi ütles päev enne Berliini EMi starti, et vormi ajastamine on tänavu klappinud. Konkurents on 400 m tõkkejooksus küll tugev, kuid tema keskendub enda etteastele. „EMile eelnenud lõpuspurt on kulgenud tavapäraselt. Viimased kümme päeva olen tegelenud enesetunde kergemaks muutmisega. Kui võrrelda kõige raskemate treeningnädalatega, olen nüüd keskendunud tunnetuslikule poolele,“ rääkis Mägi. 26aastase sportlane kuulub selgelt medalipretendentide sekka. Ta tunnistab, et vastased on vanad tuttavad, kuid tegelikult pole mõtet kõrvalradadel toimuvat jälgida. „Kõige tugevamaid konkurente tean sellest hooajast hästi. Olen palju jooksnud nii Karsten Warholmi kui Yasmani Copello vastu. Thomas Barriga olen üldse viimastel aastatel väga palju konkureerinud. Nende mustrid on teada – tean, milline teiste jooks välja näeb.“

Hooaja parima tulemuse jooksis Mägi 29. juulil Eesti meistrivõistlustel, kui sai kirja 48,91. Mehe enda sõnul ei olnud talle üllatus, et üksi ees joostes tuli parem tulemus kui näiteks Teemantliiga etappide kõrges konkurentsis. „Eesti meistrivõistlused olid oluliseks meeldetuletuseks, et eelkõige peab ikka enda jooksule keskenduma. Kõrvalradade mehed ei mängi suurt rolli. Mul on oma rada ja omad tõkked.

See meistrivõistluste jooks tuli senise hooaja parima enesetunde pealt. Loogiliselt võttes: kui suudan üksi kiiresti joosta, siis ei tohiks karta, et tugevas konkurentsis ei suuda. See oli üks vajalik jooks ja sain teada, et enesetunne liigub õiges suunas. Sisetunne ütleb, et vormi ajastamine on klappinud.“ Mägi sõnul võtab ta tänavusest aastast kaasa olulise õppetunni: „Hooaeg algas ju tegelikult normaalse ajaga: 49,19. Aga pärast seda läksin järgmistele võistlustele kunstlikult tulemust tegema ja alla 49 sekundi jooksma. Läks natukene punnitamiseks ja ühtset tervikut ei õnnestunud kokku panna. Eesti meistrivõistlused tõestasid, et kui tunne läheb paremaks, lisandub ka sujuvus. Distants muutus loogilisemaks.“