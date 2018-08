Eesti koondise korvpallur Sten-Timmu Sokk jätkab karjääri Kreekas, Thessaloniki Iraklises, ning ta esines videopöördumisega senise koduklubi BC Kalev/Cramo Facebooki küljel.

"Lahkun Kalev/Cramo ridadest Kreeka liiga klubisse. Eelkõige sellepärast, et see on karjääri jooksul olnud üks mu suuremaid unistusi," alustas Sokk.

"Tänan kõiki fänne, sponsoreid, omanikke, treenereid ägeda ning samas raske ja õpetliku hooaja eest. Loodan siin saadud kogemusi kasutada oma edasises karjääris ja kindlasti loodan, et meie teed veel ristuvad kunagi."