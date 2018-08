Homme EMil kettaheite kvalifikatsioonis areenile astuv Martin Kupper on mustast august välja roninud ja ihkab lõppvõistlusele jõuda.

Ehkki kvalifikatsiooninorm on täpselt 64 meetrit, usub Gerd Kanteri õpilane, et 12 parema hulka pääsemiseks piisab ka pisut üle 63meetrisest kettakaarest.

„Slämmide ajal (kvalifikatsiooni jäljendamisel – toim) lendas ketas kaugemale, aga vahel vähem,“ avaldab 29aastane sportlane. „63 meetrit ei tohiks küll mingisugune probleem olla.“

Kupperi sõnul on ta nii vaimselt kui ka füüsiliselt etteasteks valmis. „Põhiküsimus on, kuidas suudan ennast kolme katsega realiseerida. Tugev segaja on kuumus. 38 kraadi suures katlas – see küll suurtele meestele ei sobi. Samas annab tiitlivõistlus emotsionaalse laengu, mis teeb heitmise lihtsamaks.“