"Joel, peame ootama. Klavan, ei tohiks liiga tõsine olla, aga kui teisipäev on liiga vara, siis ma ei tea," lausus Klopp Liverpool Echole. "Ehk teeme formatsiooniga mingit maagiat. Ma ei tea mida me teeme," oli sakslane nõutu.

Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp on väga mures keskkaitsjate, kaasa arvatud Ragnar Klavani pärast. Täie tervise juures on hetkel vaid Virgil van Dijk ja Joe Gomez.

"Dejan pole siiani treeninud. Tõenäoliselt ta teisipäeval ei mängi ja pühapäev on samuti väga keeruline. Liigas läheb raskeks. Peame igal nädalal valmis olema, mitte vaid paar mängu. See on meie väljakutse," lisas Jürgen.