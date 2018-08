Füsioterapeut ja treener Indrek Tustit kergitab natuke saladuseloori ja räägib, mida võib EMil oodata odaviskajalt Magnus Kirdilt ning kettaheitjatelt Gerd Kanterilt ja Martin Kupperilt.

Mõistagi on kõige põnevam teave EMi medalisoosikuna areenile astuva Kirdi kohta. „Magnus on praegu samas seisus nagu Gerd aastatel 2005-2007 – kõik ootavad midagi!“ arutleb Tustit, kes koostab odaviskajale üldfüüsilise ettevalmistuse kavasid. „Eks see olukord tekitab pingeid. Viimase kahe nädala treeningud on läinud hästi. 88 meetrit Eesti meistrivõistlustel üsna keskpärase viskega näitab täpselt, mis seisus ta on. Samas on odaviskes hullult tugev tase. Viis meest võivad visata üle 90 meetri. Minu jaoks on suursoosikud sakslased. Ka Jakub Vadlejchi võimalus on suurem kui Magnusel, sest tal on tiitlivõistluste medal olemas.“

Kanteriga on Tustit koostööd teinud juba 12 aastat. „Eelmisel aastal tekkis rinnalihasevigastuse tõttu esimest korda olukord, kui me ei läinud tiitlivõistlusele medalit võitma,“ arutleb ta. „Tänavu on sama seis. Võtame selle, mida antakse. Vaimselt on Gerd veel suurem võitleja kui varem. Ta on hooaja parimas vormis, keha muutub iga päevaga paremaks. Praegu pole ühtegi probleemi, mis teda segaks.“

Tustit usub, et Kupper suudab samuti kvalifikatsiooni kadalipust läbi murda. „Üks aasta on muudatuste tegemiseks natuke liiga lühike aeg, aga ta on heas vormis. Loodan, et Gerd jätkab Martini treenimist ja aitab ta Tokyo olümpiaks tasemele, kus ta on juba olnud.“