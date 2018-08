Endine Chelsea ja Inglismaa jalgpallikoondise staar Frank Lampard alustas oma peatreenerikarjääri võidukalt. Derby County alistas viimase minuti väravast Readingu.

Tom Lawrence kõksas palli neljandal lisaminutil peaga väravasse ja kindlustas Derbyle dramaatilise 2:1 võidu Inglismaa tugevuselt teise liiga avamängus.

"Peame seda hetke nautima. See on uskumatu. Me olime esimesel poolajal kehvad, teisel näitasime oma sisu," lausus õnnelik Lampard pärast mängu. "Tunnen Readingule kaasa, sest nad ei väärinud kindlasti kaotust, aga olime ise oma õnne sepad."

Reading, kes suutis möödunud hooajal alles viimasel päeval kindlustada liigasse püsimajäämise, haaras 52. minutil eduseisu, kuid Derby viigistas kaheksa minutit hiljem.