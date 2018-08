Homme 3000 m takistusjooksus startiv Kaur Kivistik on eesmärgi väga täpselt paika pannud – ta on kolmandat korda EMil ja tahab kolmandat korda finaali jõuda.

Kivistik tunneb rõõmu, et saab startida teises jooksus. „See on eelis,“ räägib 27aastane sportlane. „Amsterdami EMil oli sama olukord. Meid toodi just staadionile, kui tabloole ilmusid esimese jooksu ajad. Siis sai selgeks, kui kiiresti tuleb joosta, et edasi pääseda.“

Kahe aasta tagusel EMil tuli Kivistik seitsmendaks. "Raske öelda, kas seda tulemust on võimalik ületada,“ mõtiskleb ta. „Samas on Euroopa takistusjooksjate tase väga ühtlane. Ma ei julgeks kellelegi medalipanust teha. Otsustavaks saavad väiksed nüansid. Olen viimasel ajal korralikult puhanud ja tunnen end värskena. Olen selle aasta kõige teravamas vormis. Kui finaali ei saa, siis olen põruja.“