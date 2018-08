Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused said eestlaste jaoks ilusa avaakordi: Jaak-Heinrich Jagor jõudis 400 m tõkkejooksus kindlalt poolfinaali.

Esimese eeljooksu teisena lõpetanud Jagori ajaks märgiti 50,47, kuid oma sõnul ei pidanud ta endast kõike välja panema. Rolli mängis ka jooksu favoriidi Dai Greene’i vigastus, võidu noppis lõpuks lätlane Maksims Sincukovs 50,39ga. Kaks parimat kindlustasid koha homme õhtul peetavas poolfinaalis, kus võistlusega liitub ka Rasmus Mägi.

„Üllatas, et inglise poiss vigastusega eemale jäi. See tegi asja kõvasti lihtsamaks,“ ütles Jagor, kes on viimased kaks nädalat maadelnud Achilleuse kõõluse vigastusega. „Soojendusel sain aru, et päris terve see jalg veel pole. Esimesel kahel tõkkel olin natukene pehmem – ei vajutanud jäigalt jalale peale. Järgmisel sajal meetril oli tükk tegemist, et 13 sammuga tõketeni jõuda. Kui 14 sammu peale vahetasin, läksin mängeldes lõpuni. Viimasel sajal meetril otsustasin, et lõpetan teisena ära, esimeseks ei pürginud.“

Jagor tunnistas, et tegelikult peaks ta täispingutuse juures lätlasest kindlalt jagu saama. Poolfinaali eel ta siiski suuri sõnu ei teinud: „Isiklikke rekordeid ega selliseid asju ei julge lubada. Homme lähen ka esimesele sajale meetril julgelt vastu, saagu lõpus, mis saab. Täna õnnestus võimalikult vähesega läbi minna.“

Poolfinaalid toimuvad teisipäeval Eesti aja järgi kell 20.55.