Manchester Unitedi jalgpallimeeskonna viimane hooajaeelne sõprusmäng lõppes 0:1 kaotusega Müncheni Bayernile. Meeskonna peatreeneri Jose Mourinho sõnul peab klubi mängijaid ostma või riskitakse väga keerulise hooajaga.

Möödunud hooajal saadi Premier League'is linnarivaali City järel teine koht, kuid Manchesteri sinisest klubist jäädi lausa 19 punkti kaugusele ja siiani on üleminekuaken olnud pehmelt öeldes vaikne.

Tiimiga on 59 miljoni euro eest liitunud Brasiilia poolkaitsja Fred, 22 miljonit maksnud 19aastane paremkaitsja Diogo Dallot ning 35 aastane väravavaht Lee Grant, kelle üleminekutasu jäi alla kahe miljoni.

"Mu tegevjuht (Ed Woodward - toim) teab juba pikka aega, mida ma tahan," sõnas murelik Jose. "Tean, et ta annab minu jaoks endast kõik. Mul on mõned päevad, et oodata, mis saama hakkab."

"Teistel klubidel, kellega me konkureerime on fantastilised meeskonnad, näiteks Chelsea, Tottenham, Manchester City... või investeeritakse palju, Liverpool ostab näiteks kõike ja kõiki. Seega, kui me oma tiimi tugevamaks ei tee, siis on see meie jaoks keeruline hooaeg.