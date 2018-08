2014. aasta Zürichi Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali võitnud Rasmus Mägi ütles päev enne Berliini EMi starti, et vormi ajastamine on tänavu klappinud. Konkurents on 400 m tõkkejooksus küll tugev, kuid tema keskendub enda etteastele. 26aastase sportlane kuulub selgelt medalipretendentide sekka. Ta tunnistab, et vastased on vanad tuttavad, kuid tegelikult pole mõtet kõrvalradadel toimuvat jälgida. „Kõige tugevamaid konkurente tean sellest hooajast hästi. Olen palju jooksnud nii Karsten Warholmi kui ka Yasmani Copello vastu. Thomas Barriga olen üldse viimastel aastatel väga palju konkureerinud. Mustrid on teada – tean, milline nende jooks välja näeb.“ Hooaja tippmargi jooksis Mägi 29. juulil Eesti meistrivõistlustel, kui sai kirja 48,91. Mehe enda sõnul ei olnud talle üllatus, et üksi ees joostes tuli parem tulemus kui näiteks Teemantliiga etappide kõrges konkurentsis. „Eesti meistrivõistlused olid oluliseks meeldetuletuseks, et eelkõige peab ikka enda jooksule keskenduma. Kõrvalradade mehed ei mängi suurt rolli. Mul on oma rada ja omad tõkked.

See meistrivõistluste jooks tuli senise hooaja parima enesetunde pealt. Loogiliselt võttes: kui suudan üksi kiiresti joosta, siis ei tohiks karta, et tugevas konkurentsis ei suuda. See oli vajalik jooks ja sain teada, et enesetunne liigub õiges suunas. Sisetunne ütleb, et vormi ajastamine klapib.“

Mägi sõnul võtab ta tänavusest aastast kaasa olulise õppetunni: „Hooaeg algas ju tegelikult normaalse ajaga: 49,19. Pärast seda läksin järgmistele võistlustele kunstlikult tulemust tegema ja alla 49 sekundi jooksma. Läks natukene punnitamiseks ja ühtset tervikut ei õnnestunud kokku panna. Eesti meistrivõistlused tõestasid, et kui tunne läheb paremaks, lisandub ka sujuvus. Distants muutus loogilisemaks.“ Mägi eilses eeljooksus ei osalenud, sest pääses hooaja edetabeli põhjal otse tänasesse poolfinaali. *** Jagor seljatas eeljooksus vigastuse Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused said eestlaste jaoks ilusa avaakordi: Jaak-Heinrich Jagor jõudis 400 m tõkkejooksus kindlalt poolfinaali. Esimese eeljooksu teisena lõpetanud Jagori ajaks märgiti 50,47, kuid oma sõnul ei pidanud ta endast kõike välja panema. Rolli mängis ka jooksu favoriidi Dai Greene’i vigastus, võidu noppis lõpuks lätlane Maksims Sincukovs 50,39ga. Kaks paremat kindlustasid koha täna õhtul peetavas poolfinaalis (kell 20.55), kus võistlusega liitub ka Rasmus Mägi. (Vilar Voog) „Üllatas, et inglise poiss vigastusega eemale jäi. See tegi asja kõvasti lihtsamaks,“ ütles Jagor, kes on viimased kaks nädalat maadelnud Achilleuse kõõluse vigastusega. „Soojendusel sain aru, et päris terve see jalg veel pole. Esimesel kahel tõkkel olin natukene pehmem – ei vajutanud jäigalt jalale peale. Järgmisel sajal meetril oli tükk tegemist, et 13 sammuga tõketeni jõuda. Kui 14 sammu peale vahetasin, läksin mängeldes lõpuni. Viimasel sajal meetril otsustasin, et lõpetan teisena ära ja esimeseks ei pürginud.“ Poolfinaal eel ta siiski suuri sõnu ei teinud: „Isiklikke rekordeid ega selliseid asju ei julge lubada. Homme (täna - toim) lähen ka esimesele sajale meetril julgelt vastu, saagu lõpus, mis saab. Täna (eile - toim) õnnestus võimalikult vähesega läbi minna.“ *** 400 m tõkkejooksu Euroopa hooaja edetabel: 1. Karsten Warholm (Norra) 47,65 2. Yasmani Copello (Türgi) 48,31 3. Ludvy Vaillant (Prantsusmaa) 48,76 4. Rasmus Mägi 48,91 5. Mario Lambrughi (Itaalia) 48,99