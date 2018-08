Eesti esitennisist Anett Kontaveit alustas Montreali turniiri kolmes setis saadud võiduga venelanna Jekaterina Makarova üle, muutudes mängu käigus üha kindlamaks. Pärast Wimbledoni turniiri korraks aja maha võtnud Kontaveit ütles, et tundis end väljakul hästi.

Mullu augustis lõppes käik ookeani taha kolme turniiri ja kolme kaotusega, sealhulgas USA lahtistel. Oma parimat tennist on Kontaveit mänginud hea mängurütmi korral, raskusi on aga valmistanud käivitumine pärast pausi. Seetõttu oli tänane võit eriti tähtis ning kogu viimaste nädalate ettevalmistus oligi suunatud ookeani taga edu saavutamisele.

Kontaveit kaotas avaseti küll 4:6, kuid võitis järgmised 6:3 ja 6:1. "Alustasin ise liiga ettevaatlikult, kuid teises setis hakkasin julgemalt lööma, panin vastase liikuma ja dikteerisin mängu. Tegelikult tundsin end algusest peale väljakul küllalt hästi," rääkis Kontaveit Eesti ajakirjanikele antud telefoniintervjuus. Ta arvas, et Montrealis valitsev suur palavus ja niiskus mõjutasid teda vähem kui lõpupoole väsinud Makarovat.