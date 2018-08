KÜMNEVÕISTLUS

Sportlaste kommentaarid kuulitõuke järel:

Saluri (kaotust rekordigraafikule -86): „Kuuliga jäin väga rahule. Arvasin, et kõik üle 14 on okei, tuli veel rohkem. Pole midagi halba öelda. 100 meetris ootasime kiiremat rada, kõik jooksid veidi alla oma tulemuse, välja arvatud Kevin Mayer. Kaugushüppega olin lõpuks rahul. See on võistlus, kus võrdlus käib konkurentidega, mitte enda rekordigraafikuga. Publik on väga hea ja kõigile elatakse kaasa. See oli väga lahe.“

Karl Robert Saluri. (AFP/Scanpix)

Uibo (-143): „Esimesed kaks ala läksid natukene raskelt, kuul polnud ka päris see. Mis siin ikka, seitse ala on ees, paneme edasi! Kuumuse taha ma ei poe, see peaks mulle pigem sobima. Kõik asjad lihtsalt ei tulnud nii välja, nagu võiks. Nüüd on väike puhkus ja õhtul on kaks ala veel ees.“

Maicel Uibo. (Reuters/Scanpix)

Tilga (-135): „Sajas meetris jäin stardis magama ja lõpupoole polnud enam lõtvust. Kaugus oli päris okei. Kuulist ei hakka üldse rääkima, ei saanud jalga alla ja seda oli tulemuses näha. Närvi mul täna sees polnud. Võimalik, et see oligi natukene halb, sest kui väike närv sees on, tekib ka adrenaliin. Nüüd tuleb eelmised alad unustada ja kõvasti edasi panna.“