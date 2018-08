Poola kõrgliigaklubi Gliwice Piasti meeskonnast külmutatud keskväljamaestro Konstantin Vassiljev tegi debüüdi duubelmeeskonna ridades ning aitas kahe väravasöödu abil 3:2 alistada madalama liiga klubi.

Piasti tegemistega hästi kursis olev veebileht piast.gliwice.pl oli Kostja esitusest vaimustuses ning väideti, et ilma Eesti koondislase abita oleks Piasti duubel mängu kaotanud. Poolkaitsja oli väljakul nagu mängiv treener, kes dirigeeris kogu kohtumist ja sai kirja ka kaks resultatiivset söötu.

Olukord on sellegipoolest segane. Vassiljevil on klubiga kehtiv leping, mille lõpetamise osas pole siiani üksmeelele jõutud. Veebilehe arvates on selline olukord väga kasulik klubi noortele, kes saavad suurepärase mängijaga treenida ja mängida ning temalt õppida. Kostja võib aga üle pika aja koondisekutsest ilma jääda.