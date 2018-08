Eesti kettaheitja Martin Kupper alustas kergejõustiku EMi tulemusega 62,13, mis andis talle A grupis seitsmenda koha. Kahe grupi peale pääseb finaali 12 sportlast.

29aastane kettaheitja alustas võistlust 62,03 meetri pikkuse kaarega ning parandas teises voorus kümne sentimeetriga tulemust. 62,13 Kupperile kirja jäigi, sest viimane katse ebaõnnestus ja seda mees ära mõõta ei lasnud.

Võistlus ebaõnnestus täielikult Kanteri pikaaegsel konkurendil Pjotr Malachowskil, kes tulemust kirja ei saanud. Viimane heide kandus küll 60 meetri peale, ent poolakas teadis väga hästi, et edasipääsu see ei too ning 35aastane sportlane astus meelega üle.

A grupi lõpptulemused:

B grupp, kus võistleb ka Gerd Kanter, alustab kell 12.10.