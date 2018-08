Esimest korda täiskasvanute tiitlivõistlusel osalenud Tony Nõu piirdus 400 m eeljooksus ajaga 47,19 ja lahkus staadionilt noruspäi.

200 meetrit läbis Nõu väledalt. "Emotsioon oli hea," rääkis Valter Espe õpilane. "Läksin kiirete meestega kaasa, aga ei jaksanud lõpuni joosta."

Mullu juunioride EMil isikliku rekordiga 46,24 neljandaks tulnud Nõu pole tänavu alla 47 sekundi jooksnud.

"Üldine tase on paremaks läinud, kuid õiget tunnet pole tänavu kätte saanud. Lootsin, et siin see õnnestub. Kurb, et nii läks," nentis Nõu.