Sprindilegend Usain Bolt liitub määratlemata treeningperioodiks Central Coast Marinersiga, kinnitas Austraalia klubi.

31aastane jamaikalane on varem treeninud Dortmundi Borussiaga, Lõuna-Aafrika klubi Sundownsiga ja Norra Stromsgodsetiga. Professionaalset lepingut ei garanteerita talle ka kängurumaal. Bolt peab selle ise välja teenima.

"Olen väga põnevil," sõnas välejalg. "Professionaalse jalgpalli mängimine on alati minu unistus olnud ning ma tean, et tuleb teha palju rasket tööd ja trenni, jõudmaks vajalikule mängutasemele. Olen alati öelnud, et kõik on võimalik ja ma ootan väljakutset."

2017. aastal naelikud varna riputanud Bolt paneb putsad jalga ning liitub A-liiga klubiga käesoleva kuu lõpus.