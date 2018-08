"Ilmastikuolud olid pigem halvad kui head - 30 kraadi kuumust. See näitab vaid seda, et mehel on soodsamas kliimas joostes korralik varu veel sees. Teades, et Kauri kevad oli treeneri surma tõttu keeruline, annab see tulemus märku sellest kui hästi on suutnud sportlane uue olukorraga toime tulla.

Mul on hea meel, et tema koostöö treener Mark Mischiga on kõigest mõne kuuga niisugust vilja kandnud. Lisaks on tal suurepärane perekond seljataga ning mõned ustavad sponsorid, kes tema treeningtegevust toetanud on. Loodan, et tema edu jääb nii mõnelegi abimehele silma. Minule on tema edu igal juhul heaks laenguks pühapäevaseks maratoniks, kindlasti ka Roman Fostile."