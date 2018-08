Kirt kinnitas, et suurvõistluseks ettevalmistumine kulges täiesti plaanipäraselt, kuid homse kvalifikatsioonivõistluse eel peab aukartlik olema. Oma eesmärgi sõnastas ta tagasihoidlikult: „Tahan asju võtta samm-sammult: kõigepealt kvalifikatsioon, seejärel lõppvõistlus. Eesmärk on olla konkurentsivõimeline.“

Võrreldes seniste tiitlivõistlustega on 28aastase odamehe olukord veidi muutunud: suuremad ootused on nii mehel endal kui ka fännidel. „Jah, mul on seekord mingi eeldus, sest olen näidanud häid tulemusi. Samas tuleb Euroopa meistrivõistlustele minnes olla väga kontsentreeritud,“ ütles ta.

Vaoshoitud ja keskendunud mehe ilme läks veidi lõbusamaks, kui jutuks tuli Berliini publik: „Suure mahutavusega olümpiastaadion... Lisaks on sakslased ise näidanud väga-väga häid tulemusi. Nad meeldivad rahvale ja usun, et tekib mõnus õhkkond.“

Kas Vetter jõuab vormi?

Vigastusest taastuval Tanel Laanmäel on enda vormi raske hinnata, sest ettevalmistust segas pikk vigastuste jada. Küll aga kiitis ta kamraad Kirti: „Ta on järjest õnnestunud ja see loob eeldused EMil väga hästi esineda. Ta hoiab ühtlast joont ja tervis on samuti korras püsinud. Kui Magnus ise üle ei mõtle ja taevast pussnuge sadama ei hakka, teeb ta oma tavapärase tulemuse siin ära. Mis koha see annab, oleneb juba konkurentidest.“

Laanmäe arvates võivad kõik kolm sakslast kodupubliku toel 92 meetri taha visata. Samas on küsimärgid Vetteri kohal, kes vigastusest taastub. „Kümme saksa imet on juba tehtud, et Vetter vormi viia.“

Helanderi peab Laanmäe aga mustaks hobuseks. „Soomlane on äge vend – ta viskab mõnusalt ja kergelt,“ arutles Laanmäe, kelle hooaja tippmark on 82.36. „Ka tema oli varem käsipallur, nagu näiteks Jan Železny või Andreas Thorkildsen. Ta ei mõtle asju keeruliseks – annab ainult tuld ja ei karda visata. Tänavu paugutas 88 meetrit – paistis üsna lihtne ja loogiline vise. Helanderil on veel varu.“