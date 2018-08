27aastane sportlane tegi targa ja kontrollitud etteaste. Juba esimese eeljooksu tulemused näitasid, et finaalikoha püüdmiseks peab aja rihtima 8.30 alla. „Eks ma isegi lootsin, et saab kergemini finaali, kuid seekord ei olnud võimalik aeglasemalt joosta,“ rääkis Kivistik võistluse järel.

Veebruaris suri 70aastaselt legendaarne jooksutreener Endel Pärn, kes on üles kasvatanud hulga tublisid sportlasi, teiste seas ka Kivistiku. „Tema panus on selle tulemuse juures hindamatu. Olin väike poisike, kui ta mind Elva metsade vahelt üles otsis. Enne seda ma jooksutrenni ei teinud,“ meenutas Kivistik.

„Tänavuse hooaja pühendan kadunud treenerile. Usun, et ka temal on hea meel, et jooks õnnestus,“ ütles võistlusvormil leinalinti kandnud Kaur Kivistik pärast kergejõustiku EMi eeljooksus püstitatud 3000 m takistusjooksu Eesti rekordit. Värske tippmark 8.28,8 viis kindlalt neljapäevasesse finaali.

Takistusjooksu Eesti rekord püsis muutumatuna lausa 47 aastat. Ilmar Ruus läbis distantsi 1971. aastal Moskvas ajaga 8.29,6. Kivistiku isiklik rekord oli enne eilset 8.32,23.

„Kui 2012. aastal esimest korda EMile tulin, siis räägiti, et peaks Eesti rekordi üle tegema. Ütlesin toona, et teen seda juba järgmisel aastal. Aga näed, nüüd on juba 2018 – aeg lendab! Eks mul on neid häid jookse varemgi olnud, aga veidi on õnnest, tervisest ja vormist puudu jäänud,“ arutles ta.

Ajaloo kirjutamine teeb igal spordimehel tuju heaks: „Noorena see rekord mind ei häirinud, aga viimastel aastatel olen küll mõelnud, et kui mina seda praegu üle ei jookse, siis järgmisel kümnel aastal ei tee seda kindlasti keegi. Hea meel, et ajalooraamatutes on uus nimi.“