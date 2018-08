Pärast parajat ootamist on selgumas värskelt loodud Eesti-Läti ühisliiga korvpallimeeskondade lõplik koosseis. Kui Eesti pool ütles juba varem, et meilt osaleb seitse meeskonda, siis lõunanaabrite juures on olnud parajalt segadust - juttu on olnud seitsmest üheksa osalejani.