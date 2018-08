Homme astuvad Berliinis toimuval kergejõustiku EMil võistlustulle ka Eesti kolmikhüppajad Tähti Alver ja Merilyn Uudmäe, kõrgushüppes tuleb areenile Eleriin Haas. Alver tunnistab, et läheb igal juhul püüdma kohta 12 parema hulgas. Selleks tuleb täita kvalifikatsiooninorm, mis on võrdne tema isikliku rekordiga – 14.05! „Tahaksin hüpata umbes sama tulemuse, nagu viimasel kolmel võistlusel. Kvalifikatsiooninorm on 14.05 ehk täpselt mu isiklik rekord. Saab huvitava olema. Konkurents on tihe ja minu tulemuse ringis on palju tüdrukuid. Kui kõik õnnestub, siis miks mitte lõppvõistlusele pääseda,“ arutles ta.

Ka Uudmäe võiks õnnestumise korral 14 meetrini küündida, hetkel on tema isiklik rekord 13.87. „Sain teha täiesti tavalise võistluseelse soojendustrenni. Enesetunne on normaalne, treeningud on läinud plaanipäraselt ja olen EMiks valmis. Minusuguse tasemega sportlase jaoks on iga võistluse eesmärk isiklik rekord püstitada,“ teatas ta.

Naiste kõrgushüppes on kvalifikatsiooninormiks aga 1.92, kuid Eleriin Haasa hooaja parim tulemus on 1.88. Kui ta seljamurest võitu saab, läheb temagi tänavust tippmarki parandama.