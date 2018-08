Järgmised suveolümpiamängud peetakse 2020. aastal Tokios. Jaapan on valmis vastu võtma drastilist otsust, et tagada sportlastele paremaid tingimusi.

BBC andmetel kaalutakse võimalust, et keerata kella kaks tundi ette. See tähendaks sportlastele võistlemist jahedamal ajal. Näiteks tänavu juulis suri Jaapanis kuumalaine tõttu vähemalt 120 inimest.

Valitsus pole veel lõpliku otsust langetanud, kuid üldiselt soovitakse sportlastele parimaid tingimusi. Palju jaapanlasi on suure uuenduse suhtes negatiivset tagasisidet andud, inimesed kardavad, et see tähendaks pikemaid töötunde.

Tokio olümpia peetakse 2020. aastal juuli lõpust augusti alguseni.