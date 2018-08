Kõrvalt vaadates tundus, et päris maksimaalse pingutusega Mägi ei finišeerinud. „Raske hinnata, kui palju aega finiširuudustikku jäi. Paljuski on see instinktide küsimus. Sain kümnendalt tõkkelt maha tulles sain aru, et mina hoogu ei kaotanud. Vahekorrad hakkasid paika loksuma ja ma ei pidanud kangutama, vaid sain normaalselt lõpuni joosta.“

Mis tundega Mägi suurele jooksule vastu läheb? „Finaaliks on väike roostekiht maas. Tänane jooks annab head optimismi, et finaali kiiresti liikuda. Mul pole põhjust tänasega mitte rahul olla. Homne puhkuseks ette nähtud päev on väga vajalik ja usun, et enesetunne on neljapäevaks kindlam ja parem,“ ütles ta.

Rasmus Mägi näitas poolfinaalis head minekut. (AFP/Scanpix)

Jaak-Heinrich Jagor sai oma poolfionaalis 50,41ga seitsmenda koha. Achilleiuse kõõluse vigastusega maadlev sportlane jooksis läbi valu ja tegi ilmselt just seetõttu ka ühe apsu.

„Täna on „valu“ minu jaoks läbiv sõna. Alustasin julgelt, aga viienda tõkke eel läks alt tulnud impulss väljakannatamatuks. Sel hetkel mõtlesin, et kui pulgad juba läksid, las läheb trummikomplekt ka järele. Panin pedaali põhja,“ meenutas ta. „Hoog oli hea, aga ühes tõkete vahes jäid sammud 13 ja poole peale. Tippisin 14 peale ja sinna see jooks jäigi. Momentum läks nulli ja nägin, et siin pole väga midagi teha.“