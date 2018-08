Uibo lõpetas kehvalt alanud päeva isikliku tippmargiga ja loodab, et suudab homme sama hooga jätkata. „400 meetri rekord oli ainus päris positiivne pool, kõik ülejäänu oli täna päris raske. Loodan, et homme läheb veidi libedamalt,“ arutles ta.

Kõrgushüppes ületas ta 2.02 ja jättis seejärel 2.05 vahele. Kõrgusel 2.08 tuli aga kolm ebaõnnestunud katset ja 2.18 ületanud mees saigi kirja tagasihoidliku 2.02. Miks selline taktikavalik, et 2.05 ikkagi vahele jätta? „Ma teengi võistlustel tavaliselt nii, et alustan kahe meetri algusest ja sealt jätan ühe vahele. Minu jaoks oli see tavapärane käik, aga ma ei saanud kõike klappima. Eks ta nii ole, et vahel on mõni ala natukene keeruline.“